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Yozgat dahil 81 il müdürlüğünü ilgilendiren bir açıklamada bulunan Bakan Göktaş, “81 il müdürlüğü koordinasyonunda oluşturduğumuz Kadın Kooperatifleri Çalışma Grupları aracılığıyla bugüne kadar bin 12 yeni kadın kooperatifinin kurulmasını sağladık” dedi

Bakan Göktaş, kadınların hayatın her alanında daha aktif rol almalarını, hak ve fırsatlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere hükümet olarak 21 yıldır çalıştıklarını belirterek, "kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve görünürlüklerinin arttırılması" başlığının bakanlığın kadınlara yönelik çalışmalarında önemli gündemlerden biri olduğuna işaret etti.

Bakanlık koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş birliği Protokolü'nün 30 Ekim 2018'de imzalandığını, 6 Eylül 2023'te yapılan protokolle bu iş birliğini 5 yıl daha uzattıklarını hatırlatan Göktaş, şunları kaydetti: "Kendi işini kurmak isteyen kadınların önemli fırsatlar yakaladığı kooperatiflerle kadın istihdamı ve üretimi alanında ciddi bir atılım sağlanıyor. 81 İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda oluşturduğumuz Kadın Kooperatifleri Çalışma Grupları aracılığıyla 907 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirerek 45 bin kişiye ulaştık. 439 kadın kooperatifini ziyaret ettik. Bugüne kadar 1.012 yeni kadın kooperatifinin kurulmasını sağladık. “Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” ile 1.115 kadına ürün geliştirme ve gıda güvenliği konularında danışmanlık ve eğitim hizmeti verdik."

Bakan Göktaş, "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında 30 ilde gerçekleştirilen eğitimler, danışmanlık hizmetleri, yerel paydaş toplantıları, pazarlama ağı geliştirme toplantıları, deneyim paylaşımı toplantı ve ziyaretleri, yurtdışı çalışma ziyaretleriyle toplamda 8 bin 895 kişiye ulaşıldığını da belirtti.

Kadın Kooperatifleri Bölgesel Buluşmaları'nı gerçekleştirdiklerini, 10 bölgesel buluşmada 3 bin 522 kişiye ulaştıklarını belirten Göktaş, kadın kooperatiflerini ürettikleri ürünleri daha geniş pazarlara taşıyabilmeleri için desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

"Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi” ile 11 ilde kadınların ihtiyaçlarına göre eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürüttüklerini kaydeden Göktaş, “3 bin 88 genç kadına ulaştığımız bu programla birçok alanda eğitimler düzenliyoruz. Genç kadınlarımızın Türkiye’nin her yerinde iş, staj, eğitim ve girişim desteğine ulaşmalarına destek oluyoruz” dedi.

“FİNANSAL OKURYAZARLIK SEMİNERLERİ İLE 751 BİN 356 KİŞİYE ULAŞTIK”

"Kadınların Ekonomik olarak Güçlenmesi ve Finansal Okuryazarlığının Geliştirilmesi” amacıyla 2017 yılından bugüne kadar 81 ilde seminerler gerçekleştirdiklerini hatırlatan Göktaş, “Seminerlerle kadınların para yönetimi, gelir, harcama, birikim, varlık, borç, tasarruf, yatırım, yatırım araçları, bireysel emeklilik sistemi gibi konularda farkındalıklarının artırılmasına, kadınların ekonomik güçlenmesine yönelik destek ve teşviklere ilişkin bilgilendirme yapıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz 296 etkinlik ile 751 bin 356 kişiye ulaştık” ifadelerini kullandı.

“556 KADINI İŞE YERLEŞTİRME MUTLULUĞUNU YAŞADIK”

Bakan Göktaş, kadın konukevinden hizmet alan kadınların daha nitelikli işlerde çalışmaları, ekonomik olarak kendilerine yeterli hale gelmeleri için İŞKUR ile işbirliğinde İş Kulübü eğitimleri verdiklerini ifade ederek, “Özgeçmiş hazırlama, mülakatlara hazırlık, iletişim becerileri gibi onların daha sonraki iş bulma süreçlerinde hayatlarını kolaylaştıracak konuları kapsayan İş Kulübü eğitimlerinden 4 bin 274 kadın faydalandı” diye konuştu.

Bakanlığa bağlı kadın konukevlerinden hizmet alan kadınların ekonomik olarak kendilerine yeterli hale gelmeleri için kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Bakan Göktaş, “2023 yılında konukevinden hizmet alan 2 bin 800 kadın meslek edindirme kurslarından yararlanırken, bu kurslara katılan 556 kadını ise işe yerleştirme mutluluğunu yaşadık.” dedi.