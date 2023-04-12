Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında yapılan toplantıya kurum müdürleri, kaymakamlar ve belediye başkanları katıldı.

Yozgat yatırımlarının konuşulduğu toplantıda Vali Polat, projeler hakkında yetkililerden tek tek bilgi aldı.

Vali Polat, projelerin hangi aşamada olduğuyla yakından ilgilendi. Polat, sorunu olan projelerin çözümü noktasında yetkilileri uyardı.

Yatırımcı Kurum ve Kuruluş Müdürleri 2023 Yılı 1’inci dönem sonu itibariyle yatırımları hakkında bilgi alan Polat, 278 projeden 9 adedinin tamamlanmış olduğunu kaydetti.

153 adet projede çalışmaların devam ettiğini kaydeden Polat, 55 projenin ise ihale aşamasında olduğunu söyledi. Polat, 60 projeye başlanıldığını ve 1 projenin ise tasfiye edildiğini not düştü.

“YOZGAT’A DEĞER KATACAĞIZ”

Toplantı başında açıklamada bulunan Vali Polat, “Öncelikle asrın felaketinde vefat eden tüm şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifa dilerim. 61 gün o bölgede görev yapmış biri olarak devletimizin imkânları milletimizin hizmetine sunan herkese teşekkür ediyorum. Orada arkadaşlarım çalışmalarını sürdürüyor. Bizler de buradan destek olmaya devam edeceğiz. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Yozgat’ta yatırımlarımız devam ediyor. Şuan devam eden proje sayımız 258 toplam proje bedelimiz 38 milyar 418 milyon lira, 2023 yılı ödeneğimiz 4 milyar 581 milyon lira ve şuana kadar da 1 milyar lira harcandı. Yozgat’a değer katacak projeler yapmaya ve bunları milletimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

YATIM BEDELLERİ AÇIKLANDI

Projeler hakkında genel olarak bilgi de veren Vali Polat , “2023 yılı 1’inci dönem sonu itibariyle Genel Bütçe ve Mahalli İdare Yatırımları olarak ulaştırma haberleşme sektöründe, 20 milyar 562 milyon lira proje bedelli 42 Adet proje, tarım sektöründe 13 milyar 978 milyon lira proje bedelli 101 adet proje, enerji sektöründe 249 milyon 2 bin lira proje bedelli 6 adet proje, eğitim sektöründe, 1 milyar 656 milyon lira proje bedelli 48 adet proje, sağlık sektöründe, 156 milyon 5 bin lira proje bedelli 11 adet proje, turizm sektöründe 283 bin lira proje bedelli 1 adet proje, diğer kamu hizmetleri ve sosyal sektöründe 1 milyar 628 milyon lira proje bedelli 62 adet proje, diğer kamu hizmetleri ve iktisadi sektöründe 186 milyon 7 milyar lira proje bedelli 7 adet proje olmak üzere, 38 milyar 418 milyon lira proje bedelli toplam 278 proje uygulanmaktadır” ifadelerine yer verdi.

“GERÇEKLEŞME ORANI YÜZDE 22,89”

Polat son olarak şu bilgilere yer verdi; “Projelerin 2023 Yılı Ödeneği 4 Milyar 581 Milyon lira olup 2023 yılı 1’inci dönem sonu itibariyle enerji 0 lira, ulaştırma ve haberleşme sektöründe 875 milyon lira, tarımda 14 milyon 4 bin lira, eğitimde 26 milyon 2 bin lira, sağlıkta 2 milyon 5 bin lira, turizm 0 lira, diğer kamu hizmeti ve sosyal sektöründe 119 milyon 5 bin lira, diğer kamu hizmetleri ve iktisadi sektöründe 11 milyon 1 bin lira olmak üzere, 1 milyar 49 bin lira harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 22,89'dir. 278 projeden 9 adedi tamamlanmış, 153 adet projede çalışmalar devam etmekte, 55 proje ihale aşamasında, 60 projeye başlanılamamış olup, 1 proje ise tasfiye edilmiştir.” Melike Aslı Arslan