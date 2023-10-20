Projeler kabul görmeye devam ediyor

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Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Temel Bilimler ve Sağlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nesrin Korkmaz’ın “Yürütücü” olarak yer aldığı TÜBİTAK “1002- A Hızlı Destek Modülü Projeleri Destekleme Programı” kapsamında sunulan “Endüstriyel Kenevir Kökünün Kimyasal İçeriğinin ve Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi, Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin İn vitro Olarak Değerlendirilmesi” başlıklı projesi TÜBİTAK tarafından desteklendi. Proje 75 bin liralık bütçe ile desteklenmeye değer görüldü.

Ayrıca projede Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Temel Bilimler ve Sağlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Güçlü ile Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Üzeyir Doğan “Araştırmacı” olarak yer aldı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, TÜBİTAK “1002-A Hızlı Destek Modülü Projeleri Destekleme Programı kapsamında projesi kabul edilen Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nesrin Korkmaz’ı tebrik ederek başarıların devamını diledi. (Yasin Nazım Kayhan)