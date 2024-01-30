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Şefaatli İlçe Müftülüğü tarafından öğrencilere yönelik 4 günlük ara dönem kampı yapıldı.

4 günlük süren kampta öğrenciler 40 hadis ezberledi. Kamp sonunda düzenlenen sınavda dereceye giren öğrenciler kayak tatili ile ödüllendirildi.

Erciyes Kayak Tatilini kazanan öğrencileri Kaymakam Yusuf Ilıca, Belediye Başkanı Müjdat Karaca, İlçe Müftüsü Oğuzhan Avcı ve aileleri uğurladı. Kaymakam Yusuf Ilıca, “Belediye Başkanımız Müjdat Karaca ile birlikte, İlçe Müftülüğümüz tarafından düzenlenen ‘Gençliğe Değer’ ara dönem kampında 4 günde 40 hadis ezberleyerek Erciyes Kayak Tatilini hak eden öğrencilerimizi uğurlayarak iyi yolculuklar diledik” dedi.

Her zaman gençlerin yanında olduğunu belirten Belediye Başkanı Müjdat Karaca, “İlçe Müftülüğümüz tarafından düzenlenen ‘Gençliğe Değer’ ara dönem kampında 4 günde 40 hadis ezberleyerek Erciyes Kayak Tatilini hak eden öğrencilerimizin, Kaymakamımız Yusuf Ilıca ile birlikte mutluluklarına ortak olduk ve iyi yolculuklar diledik. Tüm genç arkadaşlarıma iyi tatiller dilerim. Müjdat abiniz her zaman yanınızda” şeklinde konuştu.

İlçe Müftüsü Oğuzhan Avcı ise, “Gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı, medeniyet perspektifine sahip bir şekilde yetişmelerine katkı sunmak, gençlere yönelik hizmetlere ivme kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen kamplara gençler yoğun ilgi gördü. Öğrencilerimiz değerler eğitimi, sosyal etkinlikler, kitap okuma, sohbet halkaları, sportif ve kültürel faaliyetler gibi etkinliklerle dolu dolu geçirerek, hem öğrenme hem de eğlenme fırsata yakalamış oldu. Bu kapsamda 4 gün süren kampımızda öğrencilerimiz 40 hadis ezberleyerek Erciyes Kayak Tatilini hak etti. Bizlerde öğrencilerimize iyi yolculuklar diledik” ifadelerini kullandı.