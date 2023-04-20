Bozok Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan bilimsel projeler TÜBİTAK tarafından kabul görmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Bozok Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Tolga Hayıt’ın “Alt Yürütücü” olarak yer aldığı Türkiye'de tarımsal Ar-Ge ve yenilik ekosistemine sunulan imkânların çıktı odaklı ve bütüncül olarak yönetilmesi amacıyla, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) arasında yapılan işbirliği çerçevesinde açılan “1003-Tarımsal Araştırmalar Ortak Çağrısı” kapsamında Araştırma Destek Programları Başkanlığına (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme sonucunda “Buğdayda Kara Pas Hastalığının Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Yapay Zekâya Dayalı Olarak Belirlenmesi” başlıklı projesi TÜBİTAK tarafından desteklendi. Haber Merkezi