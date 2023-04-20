Şehir Hastanesinde ziyaretlerin Ramazan Bayramı boyunca hasta ve hasta yakınlarına kolaylık sağlaması açısından ziyaret saatlerinde değişikliğe gitti.

Ziyaret saatleri hakkında açıklamada bulunan Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Kozan, “Servislerimiz için ziyaretçi saatlerimiz bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü 08:00 - 22:00 saatleri arasında yapılacaktır. Bayramdan sonra ziyaretçi saatlerimiz öğlen 12:00 - 14:00 akşam 18:00-20:00 şeklinde olacaktır. Belirtilen konuda vatandaşlarımızdan ve personellerimizden gerekli hassasiyeti ve özeni göstermeleri önemle rica olunur. İyi bayramlar dileriz” dedi. Melike Aslı Arslan