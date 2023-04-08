OKUYOZ Projesi dâhilinde kitap okuması yapan öğrencilerin yanında bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, son olarak Ahmet Yesevi İlkokulunda okuma yapılan programa katıldı.

Yozgat Valisi Ziya Polat’ın da desteklediği OKUYOZ Projesi ilçeler de tam gaz devam ediyor. Projelere İlçe Milli Eğitim Müdürleri de destek oluyor.

“KİTAP OKUYALIM”

Vali Polat, aile ne kadar güçlü olursa toplum ve devletin de o kadar güçlü olacağını kaydetti. Polat, evde çocuklara 'kitap oku demek' değil 'kitap okuyalım' denilmesinin önemine de vurgu yaptı.

Polat, proje hakkında, “Çocuklarımızla vakit geçirmeliyiz. Biz bu etkinlikle aynı zamanda aileyi de bir araya getirmeye çalışıyoruz. Anne babayı eğitim içine çekmemiz gerekiyor. Eğitim sadece milli eğitimin değil bütün kurum ve kuruluşların da görevidir” demişti.

Proje ile Yozgat il genelinde okuma konusunda farkındalık oluşturmak hedeflenirken evlerinde kitap okunan çocukların okuma alışkanlığı kazanması gerektiğinin de altı çizildi. Projede velilerin de sürece dâhil olması istenirken Yozgat il genelinde okuma kültürü oluşturuluyor.

“ETKİLEŞİMİMİZE DEVAM”

Hem kitap okumasına katılan hem de değerlendirmesinde bulunan Müdür Aksoy, “OKUYOZ Projesi kapsamında Ahmet Yesevi İlkokulunda okuma yaptık. Okuma sonrası öğrencilerimizle kitap değerlendirmesinde bulunduk. Okul ziyaretlerinde veya kurumumuzda öğrencilerle her an birlikte olmak, bizlere ayrı bir mutluluk vermektedir. Bu nedenle 2023 yılı boyunca hem okullarda hem de kurumumuzda öğrencilerimizle olan etkileşimimize devam edeceğiz. Ziyaretimiz boyunca öğrencilerimizin ve bizlerin mutluluğunu paylaşan okul idarecilerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan