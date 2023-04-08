Gerçekleştirilen toplantı, Kamu Hastaneleri Hizmet Başkanı Uzm. Dr. Cahit Bekir Kayhan başkanlığında yapıldı.

Toplantıda gerçekleştirilen sunumda Yoğun Bakım Hizmet Süreçleri değerlendirildi.

Toplantıya Yozgat merkez ve ilçe hastanelerindeki yoğun bakım sorumlu hekimlerinin katıldı.

Kurumun toplantı salonundan yapılan sunumda il içi ve il dışı sevkler, sevk nedenleri ve yoğun bakım süreçlerine yönelik yaşanan sorunlar masaya yatırılarak yoğun bakımın önemine değinildi. Toplantıda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun Bakım Hizmetleri Değerlendirme 2023 Komisyon Toplantısı üç ayda bir düzenli olarak yapılıyor. Müdürlüğümüz Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Cahit Bekir Kayhan başkanlığında, Yozgat merkez ve ilçe hastanelerimizdeki yoğun bakım sorumlu hekimlerinin katılımlarıyla gerçekleştirilmiş olup, yoğun bakımlarla ilgili sorunlar karşılıklı görüşüldü, çözüm odaklı değerlendirmeler yapıldı” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi