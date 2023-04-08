Asrın felaketi sonrası depremzedelerin yaralarını bir nebze olsun hafifletmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen iftar yemeğine Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Yozgat Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından hazırlanan ve 40 kişilik öğrenci grubuna verilen iftar yemeğinin ardından konuşma yapan Dekan Prof. Dr. Sevinç Polat depremin ilk anından itibaren öğrenciler ile iletişim halinde olduğunu dile getirdi.

Öğrencileriyle birlikte iftar yemeğinde buluşmuş olmaktan duyduğu mutluğu ifade eden Polat, “Çok üzücü bir olay yaşadık ancak inanın oralarda olmasak bile sizinle aynı acıyı hissettik. Gecenin her dakikasına oluşan en ufacık artçıda bile burada sizler için büyük kaygılar yaşadık. Çok şükür ki sağ salim aramızdasınız, Rabbim inşallah bir daha böyle bir felaketi milletimize, devletimize yaşatmasın” dedi.

Hatay’ın Hassa ilçesine gerçekleştirdiği ziyaretten bahseden Rektör Karadağ, “Ramazan boyunca bu mekânda farklı depremzedelerimizi ağırladık. Bugün de öğrencilerimiz ile burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bizim kültürümüzde yer alan dayanışmanın, yardımlaşmanın ufak da olsa burada, bu iftar yemeğinde bir örneğini gösterebilmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Böylesine büyük bir felaketin altından ancak bu güzel dayanışma ve birliktelik gibi değerlerimiz sayesinde ülkemiz kalkabilirdi. Anadolu’nun her bir köşesinden gelen siz evlatlarımız da inanıyorum ki aynı değerler üzerine yetiştiniz. Hatay’dan, Adıyaman’dan, Kahramanmaraş’tan, Malatya’dan ve depremden etkilenen daha pek çok güzel şehirlerimizden gelen öğrencilerimiz var. Onların burada bizlerle olmaları ve bu faaliyetler kapsamında yaşadıkları mutlulukları bizleri sevindiriyor. Bizim de amacımız öğrencilerimizin mutluluklarına katkıda bulunmak, onların hayallerini gerçekleştirebilmeleri ve başarılı bir gelecek kurabilmeleri için yanlarında olmaktır. "Kararlılıkla, Başarıya..." sloganından hareketle başarı yolculuğunda tüm öğrencilerimizin yanındayız ve onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur” şeklinde konuştu

Konuşmaların ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden birkaç öğrenci söz alarak Rektör Karadağ’a teşekkürlerini dile getirdi. Haber Merkezi