Diyanet İşleri Başkanlığı Zekât Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan, “Ramazan, Zekât ve İyilik Buluşmaları” programları çerçevesinde Yozgat’a gelerek İl Müftülüğü koordinesinde bir dizi programa katıldı.

Programlar çerçevesinde Diyanet TV'de yayınlanan "Ulu Camii Vaazları" programının çekimleri Çapanoğlu Büyük Camii’nde gerçekleştirilirken programın konuğu Diyanet İşleri Başkanlığı Zekât Hizmetleri Daire Başkanı Sayın Turgut Erhan oldu.

Cuma Namazı öncesinde yapılan programda “Zekât İbadetinin Önemi” hakkında va'az-u nasihatte bulunan Erhan, namaz sonrası İl Müftümüz Sayın Ali Gülden ile birlikte Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) şubemizce kent merkezinde kurulan Zekât Bilgilendirme Standını ziyaret etti.

“RAMAZAN DEVA VESİLESİ”

Ramazan ayının, insafa, infaka, merhamete, adalete ve yardımlaşmaya davet ettiğini dile getiren Erbaş, "Ramazan ayı her yönüyle kişisel ve toplumsal yaralara merhem, acılara ilaç, hastalıklara şifa ve buhranlara deva vesilesidir. Bugün insanlık tam anlamıyla ramazan ayının getirdiği bu ve benzeri güzelliklere ve nimetlere muhtaçtır ve insanlığı, en yakınımızdan başlayarak muhtaç olduğu bu değerlerle buluşturmak, tanıştırmak bizim en önemli vazifelerimizden birisidir. Hem insanlık vazifemiz hem kulluk sorumluluğumuz hem de yasal görevimizdir. Rabbimiz muvaffak eylesin, yardım eylesin, mahcup etmesin. Bu ramazan ayı da salgın hastalığın gölgesinde buruk ve mahzun bir şekilde idrak ediliyor. Elbette her sıkıntının arkasında gizlenmiş sayısız nimetler bulunduğuna ve bütün hayırların anahtarının Rabbimizin sonsuz kudret elinde olduğuna inancımız tamdır. Bu itibarla bizler asla ümitsizliğe, yılgınlığa, bitkinliğe ve çaresizliğe teslim olamayız. Zira aziz bir milletin mihmandarlığını yaptığımız bu yolda önemli bir göreve, yetkiye ve sorumluluğa sahibiz. Böylesine zor zamanlarda sorumluluk sahibi kimselere, milletin manevi önderlerine daha büyük fedakârlıklar düşmektedir. Dolayısıyla bizler, milletimize, insanımıza ve tüm insanlığa hizmet yolunda asla yaptıklarımızla yetinmemeli ve sorumluluğumuzun gerektirdiğinden daha fazlasını ortaya koymaya çalışmalıyız. Bu zor süreçte daha çok çalışmak ve daha fazla hizmet üretmek durumundayız. Buna mecburuz" dedi.

“ZEKÂTLARIMIZLA GÖNÜLLER BİRLEŞİYOR”

Ramazan ayının aynı zamanda bir yardımlaşma ve paylaşma mevsimi olduğuna dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti; "Bu ayda sadakalarımız, fitrelerimiz ve zekâtlarımızla gönüller birleşmekte, kardeşlik duyguları pekişmekte ve hayat daha da bereketlenmektedir. Salgın sebebiyle tam kapanma ve kısıtlamalar gönüllerimizi birbirimize açmaya asla mani değildir. Bilakis ayni ve nakdi yardımlarla gönüller ve dualar buluştuğunda zorluklar kolaylaşacak, rahman olan Rabbimizin rahmet ve inayeti yeryüzünü kuşatacaktır."

“ZEKÂT, FAKİRİN HAKKIDIR”

Zekâtın Müslümanların hem bireysel hem de toplumsal hayatına doğrudan temas eden en temel ibadet olduğunu belirten Erbaş, "Zekât, varlıklı Müslümanları ihtiyaç sahibi Müslümanlara ulaştıran mühim bir köprüdür. Onları aynı duada buluşturan önemli bir değerdir. Diğer taraftan zekât, toplumda dini ve ahlaki değerleri yücelten, sosyal yapıyı güçlendiren, ekonomik hayata canlılık getiren sosyal bir ibadettir. Zihin ve gönül dünyamızı aydınlatan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle zekât, fakirin hakkıdır ve onun ifası, kişinin maddi ve manevi yönden arınmasını ve malının kul hakkından temizlenmesini temin etmektedir. Bu itibarla Müslüman, zekât vererek hem mali bir ibadeti yerine getirmiş olmakta, hem de Rabbine karşı sorumluluğunu eda ederek maddi ve manevi kirlerinden arınmaktadır" şeklinde konuştu.

“FARK GÖZETMEYİN”

Uzak coğrafyalara bireysel olarak yardım eli uzatmanın zorluğuna işaret eden Başkan Erbaş, “Bu sebeple yardımlarımızın organize bir şekilde, kurumsal bir yöntemle ve elbirliğiyle ifa edilmesi büyük önem arz etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız yeryüzünün ihtiyaç duyulan her yerinde, dil, din, ırk, mezhep, meşrep, farkı gözetmeksizin insanlara yardım elini uzatmaktadır. Aynî yardımlardan nakdî desteklere, eğitimden sosyal hizmetlere, camilerin inşasından gönüllerin ihyasına kadar birçok alanda iyilik çalışmaları yapmaktadır. Müslüman azınlıkların, işgallere, savaşlara ve afetlere maruz kalanların, yetimlerin, yoksulların, çaresizlerin ve kimsesizlerin yardımına koşmaktadır” ifadelerini kullandı.

“BİR SORUMLULUKTUR”

Erbaş son olarak şu şekilde konuştu; “Zira ülkemiz, yakın tarihte kurban ve zekât gibi kavramları istismar eden grupların açık ihanetine şahit olmuştur. Bu sebeple ülkemizin zekât potansiyelinin yurt içinde ve dışındaki Müslüman kardeşlerimize ulaştırılmasında görev üstlenmek, bu güzide kurumun mensupları için vazgeçilmez bir sorumluluktur." Melike Aslı Arslan