23 Nisan Salı günü 09.00’da çelenk sunma programı ile başlayacak olan programda Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtına İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulacak.

Programda çelenk sunumu yapıldıktan sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunacak.

Daha sonra ise kutlama programı gerçekleştirilecek. Saat 10.00’da başlayacak program şu şekilde; Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, şiirlerin okunması, Cumhuriyet Ortaokulu ile Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu öğrencilerinin çeşitli gösterileri, Sakarya İlkokulu İzci Grubu gösterisi, Cumhuriyet Ortaokulu ile Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu öğrencilerinin yarışmaları, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi.

Bayram programının olumsuz hava koşullarında Rıza Kayaalp Spor Salonunda icra edileceği söylendi.

YOZGATLILARA DAVET!

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, gerçekleştirilecek etkinliğe tüm Yozgatlıları davet etti.

Vali Özkan, “TBMM'nin açılışının 104. yılı nedeniyle düzenlenen, ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ kutlama programına teşriflerinizi dilerim” ifadelerini kullandı.