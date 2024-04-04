Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), 7 bin 500 yeni öğrenci alımı gerçekleştirecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan öğrenci alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Eğitim Merkezlerine kabul edilecek öğrencilerin 6 binini erkek, bin 500'ünü ise kadın öğrenciler oluşturacak.

Adaylar, 2022 veya 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavları'ndan birinde P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olanlar arasından seçilecek.

Gerekli şartları sağlayan adaylar, 4-14 Nisan tarihleri arasında Polis Akademisi internet sitesi üzerinden aday belirleme ön başvurularını gerçekleştirebilecekler.