ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın son açıklamalarının etkisiyle altın fiyatları rekor seviyelere yükseldi. Powell, enflasyondaki son artışın genel ekonomik görünümü değiştirmediğine vurgu yaptı.

Ons altın, Powell'ın açıklamaları sonrasında 2.300 dolar seviyelerine kadar yükselerek rekor kırdı. Bu durum, piyasalarda büyük bir ilgiyle karşılandı.

Gram altın fiyatları ise ons altın ve Dolar/TL'deki gelişmelerden etkilendi. Güne 2.363 Türk Lirası civarında başlayan gram altın, dikkat çeken bir seviyede işlem gördü. Çeyrek altın ise 3.873 Türk Lirası seviyelerinden el değiştirdi.

Powell'ın ifadeleri ise dikkat çekiciydi. "Son veriler, güçlü ancak dengeleyici bir iş gücü piyasası ve yüzde 2'ye doğru inen enflasyon gibi faktörlerin genel ekonomik tabloyu önemli ölçüde etkilemediğini gösteriyor" şeklindeki açıklamaları, piyasalarda belirleyici bir rol oynadı.

Altın, güvenli liman olarak görülmesi ve merkez bankalarının yoğun alımlarıyla bu yıl yüzde 11 değer kazandı. Bu durum, yatırımcılar arasında büyük bir ilgi uyandırdı.

Önümüzdeki hafta açıklanacak ABD enflasyon rakamları ise piyasalarda yön tayini açısından büyük önem taşıyacak. Bu veriler, altın fiyatları üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olabilir.