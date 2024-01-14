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Çorum'da aracıyla seyir halinde iken geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Tahir Arslan, doğum yeri olan Alaca ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yozgat’ta görevli Polis memuru Burak Arslan'ın babası olan Tahir Arslan’ın cenazesi, öğle namazına müteakip Sebilullah Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Alaca yeni mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze törenine İlçe Kaymakamı Hicabi Aytemur, Yozgat İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Alaca Emniyet Müdür Vekili Anıl Kırıkçı ile çok sayıda polis ve vatandaş katıldı.