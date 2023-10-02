Play Off’a göz kırpıyor

Boğazlıyan İlçe Stadyumu'nda zorlu lig hazırlıklarına hız kesmeden ve ara vermeden devam Boğazlıyan Belediye Sağlıkspor’da hedef zorlu grupta zirvede yer alarak play off turuna kalmak.

Kadrosunu yaptığı takviyelerle güçlendiren ve alternatifi bol bir kadro kuran Boğazlıyan Belediye Sağlıkspor’da yeni sezon büyük bir heyecan ile bekleniyor. Takımdaki eksikleri gidermek ve oyun yapısını takıma benimsetmek adına hazırlık maçları da oynayan Boğazlıyan Belediye Sağlıkspor ilk hazırlık maçına da Sorgun’da çıktı.

TAKIM OLUMLU SİNYALLER VERDİ

Boğazlıyan Belediye Sağlıkspor ilk hazırlık maçında Sorgun’da ligde B Grubunda yer alan Sorgun 1071 Spor ile karşı karşıya geldi. Karşılıklı çekişmeli ataklarla geçen ve ilk defa bir arada oynayan yeni transferlerinde yer aldığı maçta Boğazlıyan Belediye Sağlıkspor rakibi Sorgun 1071 Spor’u 3-2 yenerken, maçın büyük bir bölümlerinde takım oyununu da sahaya yansıtarak olumlu sinyaller vermesi sezon öncesi herkesin yüzünü güldürdü.

"TAKIMIMIZ ÇOK İYİ YOLDA"

Boğazlıyan Belediye Sağlıkspor’un onursal başkanı olan Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, takımlarının sezon öncesi iyi yolda olduğunun altını çizdi.

Coşar; “Yeni sezonda zorluk derecesi en yüksek grup olarak gözüken A Grubuna düştük ve zirve adına hedefimiz anlamında bir birinden zorlu rakiplerimizle mücadele edeceğiz. Bizde bunun bilincinde ona göre özellikle takımımızın oyun yapısına uygun deneyimli yetenekli bir o kadar da tecrübeli futbolcuların transferlerini büyük uğraşlar sonunda gerçekleştirerek alternatifi bol güçlü mücadeleci bir kadro oluşturarak yeni sezon çalışmalarına da önceki günlerde start verdik” dedi.

İlk hazırlık maçını da Sorgun’da oynadıklarını dile getiren Antrenör Bülent Uçar ise, açıklamasında; “Boğazlıyan Belediye Sağlıkspor olarak ilk hazırlık maçımıza da Sorgun’da çıktık takımımız o maçı 3-2 kazanmasının yanı sıra oynadığı futbol ve oyun bizleri son derece memnun etti, takımımız şuanda çok iyi yolda tabiki de yeni sezon öncesi oynayacağımız ilk maça kadar eksiklerimiz olursa onları da kısa süre içerisinde tamamlayarak sezona güçlü bir şekilde gireceğiz. Maçlarda Boğazlıyan halkımız da gerek hazırlık maçı olsun gerekse resmi sahamızda oynayacağımız maçlarda stadyuma gelerek bizlere ilçe takımlarına destek olmaya devam etsinler onlara layık bir takım kurma çabaları içerisindeyiz onların destekleriyle daha da güçlü olacağız sahada” diye konuştu.