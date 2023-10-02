Bakan Koca, toplumun aşı ve kapanma tedbirleri konusundaki endişelerini gidermek amacıyla açıklama yaptı.

Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun ölümünün kötü niyetli bir şekilde kullanıldığını belirten Bakan Koca, “Bu propaganda, Eris varyantı sebebiyle, tıpkı salgının başlarındakine benzer, şu an için asla gerçekçi ve gerekli olmayan, bilimsellikten tamamen uzak tedbirlerin uygulanmasına ve aşı kampanyaları başlatılmasına yöneliktir” dedi.

Bakan Koca, her ürünün üreticisinin daha fazla satış yapmak isteyebileceğini, ancak bilimin bu noktada kritik bir rol oynadığını belirtti. Gereksiz ilaçların kullanılması veya reçete edilmesinin tıp ahlakına uygun olmadığını vurgulayarak, hekimlerin hastalarının sağlığına odaklanmaları gerektiğini ifade etti.

Koca, küresel ve yerel düzeyde yapılan propaganda çabalarının, geçmiş tecrübelerin bir yansıması olduğunu ve bu tür baskılara boyun eğmeyeceklerini belirtti. Toplu aşılama kampanyaları veya kapanma gibi aşırı önlemlerin şu an için gündemlerinde olmadığını açıkladı.

Koca, Covid-19'un artık grip gibi tedavi edileceğini ve toplumun rahat olmasını sağlayacaklarını vurgulayarak, "85 milyon müsterih olsun" mesajını iletti.