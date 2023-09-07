Yozgat İl Müftülüğü Eylül Ayı Personel Toplantısı Bölge Yatılı Kur’an Kursu Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan İmam Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur’an Kursu öğreticilerine yönelik, aylık personel toplantısı İl Müftüsü Ali Gülden’in başkanlığında, kadın ve erkek görevliler için iki ayrı oturumda gerçekleştirildi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri Abdurrahman Aslan ve Rabia Diken tarafından “Koruyucu Ailenin Önemi” konusunda din görevlilerine yönelik sunum gerçekleştirildi.

Toplantıda İl Müftüsü Ali Gülden tarafından hizmette verimliliğin artırılmasına yönelik konuşma gerçekleştirildi. Gündem konularının personel ile paylaşılmasının ardından toplantı sona erdi. Haber Merkezi