Kale Mahallesi'nde 3 bin metreküplük filtrelenmiş tatlı su deposunun temeli atma törenine Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Başkan Yardımcısı Cemil Kaplan, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.

Başkan Yılmaz, temeli atılan su deposunun ilçenin en büyük su deposu olacağını ve ilçedeki tüm mahallere içme suyu verileceğini söyledi.

Yılmaz, "Yerköy Belediyesi olarak, Musabeyli Cemil Çiçek Barajı'ndan içme suyu temini için çalışmalar başlattık. Bu çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte, Yerköy ilçemizin su taleplerini karşılamayı hedefliyoruz. Proje kapsamında Musabeyli Cemil Çiçek Barajı'ndan yaklaşık 22 kilometrelik bir hat inşa edilerek yılda 830 bin metreküp içme suyunun iletilmesi hedefleniyor. Yerköylü hemşerilerimize en kaliteli içme suyunun sunulması hedefiyle çalışmalar büyük bir hızla ilerlemektedir. Kale Mahallesinde, temelini atmış olduğumuz 3 bin metreküp su depomuzla, ilçemize su kesintisi yaşatmadan, güvenli ve kaliteli su sağlamaya devam edeceğiz. Tüm ilçe halkımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. Haber Merkezi