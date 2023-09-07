İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile emekçi sendika üyelerinin ücretlerine ilk altı ay sosyal haklar hariç yüzde 100 oranında zam yapıldı.

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız yaptığı açıklamada, “İşçinin alın teri ve emeği üzerinde hiç bir zaman pazarlık yapmayan eli açık, gönlü açık kıymetli belediye başkanımız Ömer Açıkel’e sendikamız, şahsım, yönetim kurulumuz ve tüm emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)