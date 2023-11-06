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Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda 2024 yılı performans programları görüşülmeye devam ediyor.

İl Özel İdaresi kanununu 31’inci maddesinde Vali ilgili olduğu yılbaşından önceki yıllık performans planını hazırlayıp Genel merkeze sunar hükmü uyarınca kamu idarelerince hazırlanacak performans programları hakkındaki yönetmeliğin 5’inci ve 6’ncı maddeleri gereğince hazırlanan ve encümence yapılan incelemede uygun görülen ve İl Genel Meclisine havale edilen İl Özel İdaresi 2024 yılı performans programının yatırım ve çalışma programı görüşüldü.

Gündemin ilk maddesinde Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hazırlanan İl Özel İdaresi Yazı işleri Müdürlüğü performansı hakkında hazırlanan rapor okundu.

Raporu okuyan Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyon Başkanı Mehmet Gönül, İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü 2024 yılı yatırım programlarında 105 bin lira ödenek talebinin olduğunu ifade etti.

Gönül yaptığı açıklamada, “İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü 2024 yılı yatırım programlarında belirtilen işlerden yurtiçi geçici görev yollukları için 5 bin lira, Posta ve telgraf giderleri izin 100 bin lira olmak üzere toplamda 105 bin lira ödeneğin ayrılması ve harcama kalemlerinin açılması, projelerin 2024 yılı performans programına dahil edilmesi ve Plan Bütçe komisyonunca değerlendirilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür” ifadelerini kullandı.

Okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.