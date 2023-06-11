Tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselen Pendikspor, bu başarısını ilçede yapılan etkinliklerle taçlandırırken, binlerce taraftar Sinan Akçıl konseriyle tarihi başarıyı kutladı.

Süper Lig tarihinde ilk kez yer alan Pendikspor, şampiyonluğunu muhteşem bir kutlama ile taçlandırdı. Spor Toto 1. Lig Play-off finalinde Bodrumspor’u 2-1 yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselen Pendikspor, bu başarıyı ilçede taraftarlarıyla kutladı. Pendikspor tesislerinde başlayan kutlamalar, futbolcular ve teknik kadronun üstü açık otobüse binerek ilçe turuna çıkmasıyla devam etti. Pendikspor bayraklarıyla donatılan caddelerde meşaleler yakan taraftarlar, başarılı bir sezonun ardından, takımlarının Süper Lig’e yükselişini tezahüratlarla kutladı. Üstü açık otobüsle ilçede şampiyonluk turuna çıkan takımı, Pendik Sahil Meydanı’nda binlerce taraftar coşkuyla karşıladı. Kutlamalara Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de katıldı.

Şampiyonluk kutlamaları heyecan verici bir şekilde devam ederken Sahil Meydanı’ında kurulan alanda ise Sinan Akçıl konseri vatandaşlara güzel bir akşam yaşattı.

"İyi sonuçlar alacağımıza inanıyoruz"

Kutlamalarda konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Biz bu süreçte emeğimizin karşılığını alan takım olarak bu sene Süper Lig’e çıktık. Şimdi de Süper Lig’de mücadele edeceğiz. Bu duruşumuzu bozmadan, ligin sempatik takımı, centilmen bir takımı olarak mücadeleye devam edeceğiz. İyi sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Süper Lig’de de kalıcı olmaya çalışacağız" dedi.

"Çok mutluyuz ve gururluyuz"

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise çok mutlu ve gururlu olduklarını vurgulayarak, "İki sene içerisinde 2. Lig’den Süper Lig’e çıkan bir takım var. Burada önemli bir başarı hikayesi var. Bu da bizi çok mutlu eden bir nokta. Hiç kimsenin hesap etmediği bir kulübün şu an Süper Lig’de bulunmasında katkısı olan emekçilerden bir tanesi olmak gurur verici. Burada büyük bir iş ve emek var. En önemlisi aile ortamının oluştuğu ve herkesin işine doğru şekilde odaklanabildiği güzel bir kulüp var burada" diye konuştu.

"Tarihimizde bir ilki başardık"

Pendiksporlu futbolculardan Ferhat Öztorun, "Çok mutluyuz, çok güzel bir sezon oldu bizim için. Tarihinde bir ilki başardık. Bu sene Süper Lig’e çıkma başarısı gösterdik. Hayırlı uğurlu olsun Pendik ilçesine ve taraftarlarına" dedi. Kutlamalarda konuşan bir diğer oyuncu Alihan Tunçer ise, "Ligin başında da hedefimiz Süper Lig’e çıkmaktı. İyi bir yapılanma vardı burada. Teknik ekip, futbolcular herkes bu hedefe kitlendi. Bizde başarının en büyük etkenlerinden birisi aile ortamının olmasıydı. Bunun sonunda da başarı geldi" açıklamasında bulundu.

Oyunculardan Erdem Özgenç de, "Takım olarak çok büyük bir iş başardık. Çok iyi bir sezon geçirdik. Duygularımız çok yoğun. Çünkü iki sene üst üste zoru başarmış bir ekibin parçasıyız. İyi bir ekip ve iyi bir hocayla çalıştığımızın farkındaydık. Çok şükür mutlu sonla bitirdik sezonu" ifadelerini kullandı. İHA