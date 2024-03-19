Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir askerimiz şehit oldu, dört askerimiz yaralandı. Çatışmalarda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir askerimiz şehit oldu, dört askerimiz yaralandı. Çatışmalarda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.

Kaynak: Haber Merkezi