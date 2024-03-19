21 Mart Nevruz Bayramı, her yıl Balkanlar ile Orta Asya coğrafyasında kutlanan ve ilkbaharın gelişini temsil eden bir bayramdır. Bu özel gün, bahar ekinoksunun yaşandığı 21 Mart'ta gerçekleşir, bu da gündüz ve gece sürelerinin eşit olduğu bir zaman dilimini ifade eder. Nevruz'un ardından gündüzlerin uzamaya başlamasıyla birlikte baharın müjdesi verilir.

Bahar bayramı olan Nevruz, tarih boyunca Hun, Göktürk, Uygur, Selçuklu ve Osmanlı gibi Türk devletlerinde önemli bir geleneksel bayram olarak kutlanmıştır. Türk kültüründe "Nevruz Sultanı" veya "Mart Dokuzu" gibi farklı adlarla anılan bu bayram, Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Nevruz kelimesi, kökenini eski Farsçadan alır ve "yeni gün" veya "yeni gün ışığı" anlamına gelir. Günümüzde de Farsça'da aynı anlamı taşır.

Nevruz Bayramı, baharın ilk günü olan 21 Mart'ta kutlanır. Bu tarih aynı zamanda kuzey yarımkürede bahar ekinoksu olarak adlandırılan zaman dilimine denk gelir. Bu gün, güneşin ekvatora dik açıyla geldiği ve gece ile gündüzün eşitlendiği bir dönemi işaret eder. Ayrıca bu zaman diliminde kuzey ve güney kutupları aynı hizada bulunur ve gün ışığı her iki yarımküre arasında eşit olarak dağılır.

Nevruz Bayramı, Orta Asya ile Balkanlar arasındaki coğrafyada yer alan ülkelerde kutlanmaktadır. Özellikle Türk devletlerinde ve Türk topluluklarının bulunduğu çeşitli ülkelerde bu gelenekler yaşatılmaktadır. Tarihte, Nevruz'a yazılı olarak ilk kez 2. yüzyılda Pers kaynaklarında rastlanmıştır. Ayrıca Kürt kültüründe, Nevruz Bayramı'nın Kürt ve İran mitolojisindeki Demirci Kawa Efsanesi'ne dayandığına inanılmaktadır. Anadolu ve Orta Asya Türk halklarında ise Göktürklerin Ergenekon'dan çıkışı ve baharın gelişiyle ilişkilendirilir.

21 Mart Nevruz Bayramı, resmi tatil günleri arasında yer almamaktadır, bu nedenle kamu kurumları ve eğitim kuruluşları bu günü tatil olarak ilan etmemektedir.