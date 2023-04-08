Bu kapsamda yardım kampanyası ile hayırseverler ve Şefaatli İlçe Müftülüğünce de ihtiyaç sahipleri arasında köprü oldu.

Şefaatli Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde hayırseverlerin desteği ile hazırlanan Ramazan yardımları, din görevlileri ve TDV gönüllüleri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Müftülükten yapılan açıklamada ise, “Türkiye Diyanet Vakfı Şefaatli Şubesi ve Şefaatli İlçe Müftülüğü olarak bugün ilçemizde, emanetiniz olan iyilik paketlerinin dağıtımını yaptık. Yardımlarımız ihtiyaç sahiplerinin yüzünde bir tebessüm olarak yer almaya devam edecek. Rabbim yardımlarımızı kabul eylesin” ifadelerini kullandı.

Şefaatli ilçe Müftüsü Oğuzhan Avcı açıklama yaptı. Müftü Avcı, “Yardımın organizesinde görev alan müftülüğümüz çalışanlarına, TDV gönüllülerimize ve hayırseverlerimize teşekkür eder, hayırlarının kabulünü yüce Allah'tan niyaz ederim" dedi. ●Haber Merkezi