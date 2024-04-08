Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Latif Altın, “Bayramlar esnafımız için özel günlerdir. Bu günlerde alışverişlerde esnafımızı tercih etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla açıklama yapan Başkan Altın, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazanı Şerifi daha geride bıraktık. Bereket ve yardımlaşma ayı olan Ramazan’ın manevi iklimini en güzel şekilde teneffüs etmek için hep birlikte gayret gösterdik. Tüm İslam Âlemi olarak sevgiyle kucaklayacağımız bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bayramlar; birlik, beraberlik ve paylaşmak demektir. Bayramlar esnaf için sadece ticari bir fırsat değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel öneme sahip özel günlerdir. Alın teri ve gayreti ile ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağlayan esnaf ve sanatkârlar camiamıza bayramda işlerinin bol ve bereketli, kazançlarının ise artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bu vesile ile tüm Müslümanların Ramazan Bayramı’nı kutluyor, dostluklarımızın tazelenmesine, mutluluklarımızı paylaşıp kat ve kat artırmamıza, birlik ve beraberliğin en üst seviyede yaşanmasına vesile olmasını diliyorum” dedi.