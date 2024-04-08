Boğazlıyan ilçesinde, Arife Günü’nde ulaşım ücretsiz olacak.

Boğazlıyan Belediyesi Arife Günü vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahatça yapabilmesi için toplu ulaşım araçlarını ücretsiz yaptı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Belediyemize ait toplu taşıma araçlarımız ücretsiz hizmet verecektir. Mezarlık ziyareti yapmak isteyen hemşehrilerimize ulaşım kolaylığı sağlamak için saat 11.00 ile 18.00 arasında meydandan hareket edecek şekilde ilçe mezarlığına ulaşım imkanı da sunacağız. Vatandaşlarımızın en özel gününde vefat eden akrabalarını rahatça ziyaret edebilmeleri için bu hizmeti uygulamaya geçirdik” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi