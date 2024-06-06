Bu yıl sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Öykü Çelik, tekrar gündemde. Survivor 2021'de ünlüler takımında mücadele eden Öykü Çelik, yarışmadaki performansı ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Bir süredir evlilik haberleriyle magazin gündeminde yer eden Öykü Çelik, bu kez bir ayrılık haberiyle konuşuluyor. İşte, Öykü Çelik'e dair merak edilenler:

ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?

Uzun süre Survivor 2021 performanslarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Öykü Çelik, bu kez bir ayrılık haberiyle gündemde. Evlilik planları yaptığı ve 2022'de evlenmeyi düşündüklerini söylediği sevgilisiyle ayrıldığını açıklayan Öykü Çelik araştırılıyor. Peki, Öykü Çelik kimdir? İşte detaylar:

Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987'de İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzonlu olan Öykü Çelik'in babası futbol antrenörüdür. Trabzon Lisesi'nde okuduğu dönemde bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tiyatro kursuna gitti. Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde öğrenci olduğu dönemde geçirdiği bir trafik kazası sonucu vücudunda yanıklar meydana geldi. Tedavi sürecinden dolayı eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldı. İyileşince özel oyunculuk dersleri aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında 'Selena' adlı dizide 'Eda' rolüyle yaşadı. Spor dallarına merakı ve ilgisi olan Öykü Çelik, buz pateni, futbol, kayak, roller skate gibi sporları da yapmaktadır.

ÖYKÜ ÇELİK SEVGİLİSİ KİM?

Bir süredir iş insanı İsmail Berhan Perinçekli ile birlikte olan Öykü Çelik, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevgilisi İsmail Berhan Perinçekli ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

ÖYKÜ ÇELİK DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Öykü Çelik'in rol aldığı bazı diziler ve filmler şunlardır:

2020: Şeref Sözü (TV Dizisi)

2019: Diriliş Ertuğrul (Sırma Hatun) (TV Dizisi)

2019: Kapan (Aslı)

2017: Savaşçı (Yeter Alayunt) (TV Dizisi)

2016: Hayat Sevince Güzel (Emine) (TV Dizisi)

2015: Darbe (Sedef) (TV Dizisi)

2015: Poyraz Karayel (Defne) (TV Dizisi)

2014: Yeşil Deniz (TV Dizisi)

2014: Ağlatan Dans (Begüm Demir) (TV Dizisi)

2013: İki Kafadar Chinese Connection (Sinema Filmi)

2013: Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (Hande) (Sinema Filmi)

2013: Bensiz (Sinema Filmi)

2012: Saba (Sinema Filmi)

2012: Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (Çeşmidil) (TV Dizisi)

2012-2013: Benim İçin Üzülme (Bahar) (TV Dizisi)

2011: Nuri (Reyna) (TV Dizisi)

2010: Mahpeyker Kösem Sultan (Mahfiruz) (Sinema Filmi)

2010: Gönülçelen (Nazar) (TV Dizisi)

2009: Kasaba (Zehra) (TV Dizisi)

2009: Kanımdaki Barut (Sinema Filmi)

2008: Cin Geçidi (Bahar) (Sinema Filmi)

2008: Akasya Durağı (TV Dizisi)

2006: Selena (Eda) (TV Dizisi)