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Kış aylarına yaklaşırken, otomobil sahipleri için zorunlu hale getirilen bir uygulama geri sayıma başladı. Bu uygulama özellikle kış aylarında trafik güvenliği açısından büyük bir önem taşıyor. ÖTV ve MTV ödemeleriyle birlikte araç sahiplerine ek bir yük getirecek.

Bu uygulama, tüm Türkiye'de geçerli olacak ve sürücülere ekonomik anlamda baskı yapacak. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte, zorunlu kış lastiği uygulaması hakkında bilgi sahibi olmak isteyen araç sahipleri, olası buzlanma ve donma durumlarına karşı önlem almaya başladılar. 1 Aralık tarihinden itibaren zorunlu kış lastiği dönemi başlayacak ve yolcu taşıma ve yük taşıma amacıyla kullanılan tüm araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu getirilecek.

Kış lastikleri seçimi konusunda uzmanlar, üretim tarihine dikkat çekiyorlar. Bir standart araç lastiğinin raf ömrü yaklaşık olarak 10 yılken, bir araçta kullanılan lastiklerin ömrü ortalama 5 yıl olarak kabul edilir. Bu nedenle, ikinci el lastik almayı düşünen vatandaşlar, lastiklerin üretim tarihine ve diş derinliğine dikkat etmeliler.

Yeni bir binek lastiğin başlangıçta diş derinliği yaklaşık olarak 8-9 mm olur. Yasal olarak, lastik genişliğinin %75'i ve tüm çevresi boyunca diş derinliği 1,6 mm'ye kadar düşene kadar lastikler kullanılabilir.

Kış lastiği seçerken dikkat edilmesi gereken bazı faktörler şunlardır:

Araç üreticisinin tavsiye ettiği lastik ebatlarını kullanmak

Lastiğin fren ve çekiş özelliklerini incelemek

Lastiklerin üzerinde kar logosunun bulunması

İklim koşullarına uygun kış lastiği seçimi yapmak

Kış lastiklerinin üretim tarihine dikkat etmek

Kış lastiği takıldıktan sonra rot ayarının yapılması önemlidir. Rot ayarı, tekerleklerin düzgün hizalanmasını sağlar ve lastik aşınmasını önler. Rot ayarının bozulduğunu gösteren bazı belirtiler şunlar olabilir:

Aracın sağa veya sola çekmesi

Direksiyon simidinin yüksek hızlarda titreşmesi

Düzensiz lastik aşınması

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte, araç sahipleri hem kış lastiği takma hem de rot ayarı yaptırma zorunluluğuyla karşı karşıya. Bu önlemler, trafik güvenliği açısından büyük önem taşıyor. (Haber Merkezi)