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TÜİK tarafından açıklanan sonuçlara göre, Konya şehrinde ikincil nüfus grubunda Karamanlı vatandaşlar öne çıktı. Konya'nın ikincil nüfusunu oluşturanların büyük bir çoğunluğu Karamanlılar tarafından temsil edilmektedir.

Samsun ilinde ise en büyük ikincil nüfus grubunu Ordu ilinden gelen vatandaşlar oluştururken, Ordu ve Amasya illerinde ise en büyük ikincil nüfus Samsunlular tarafından temsil edilmektedir. Çorum ilinde ise ikincil nüfusun büyük bir kısmını Amasyalılar oluşturmaktadır.

Kayseri'de Sivaslılar ikincil nüfusun büyük bir kısmını temsil ederken, Giresun ilinde ise Trabzonlu vatandaşlar ikincil grup olarak öne çıkmaktadır.

Ancak büyük metropollerde ikincil nüfus gruplarının durumu oldukça karmaşık bir yapıda. Örneğin, Antalya'da en büyük ikincil nüfus grubunu Konyalılar oluştururken, Başkent Ankara'da ise en fazla Çorumlular görülmektedir. Bursa'da en büyük ikincil nüfus grubunu Karslılar oluştururken, İstanbul'da en büyük ikincil nüfus Sivaslılar tarafından temsil edilmektedir. İzmir'de en büyük ikincil nüfus grubunu Manisalılar oluştururken, Kocaeli'nde Erzurumlular, Adana ve Mersin'de Şanlıurfalılar, Hatay ilinde ise en büyük ikincil nüfus grubunu Adanalılar temsil etmektedir. (Haber Merkezi)