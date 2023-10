Tahmini Okuma Süresi: dakika

Pazar günleri saat 16.00’da düzenlenecek olan Okçuluk Eğitimi hafta sonu ilk dersle başladı.

Yoğun katılımın olduğu kursta kursiyerlere temel eğitimler verdi.

Kurs hakkında bilgi veren SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Geleneksel okçuluk, ok ve yay, tarih öncesi devirlerden beri savaş aleti olarak kullanılmış ve pek çok toplum tarafından gücün sembolü olarak görülmüştür. Geleneksel okçuluk günümüzde Ulusal ve Uluslararası faaliyetler düzenlenmektedir. Tarihte yer etmiş ve günümüze uyarlanmış yarışma metotlarıyla devam etmektedir” dedi.

OKÇULUĞUN FAYDALARI

Okçuluğun faydaları hakkında açıklama yapan Başkan Uğuz, “Okçuluk sporu; bir hedefi olanlar için, başarıyı alışkanlığa dönüştüren spordur. Çünkü hedefe konsantre olmayı; başarıya odaklanmayı sağlar. Böylece öz güvenizi geliştirir ve yaşamınızda mükemmel bir denge kurmayı öğretir. Bu sporu yaptıkça, sabırlı olmanın önemini, disiplinli olmanın yararlarını somut olarak görürsünüz. Okçuluğun faydaları, sizi her atışta en iyiye zorlayan, bu şekilde başarıyı hayatınızın keyifli bir rutini haline getiren spor olmasıdır. Sizi geleceğe hazırlar, kişiliğinizin gelişimine katkıda bulunur. Okçuluk kursu her yaş için ideal bir spordur. Ömür boyu sürdürülebilen az sayıdaki sporlardan biridir. Aynı zamanda hayatın zorluklarına karşı, fiziksel ve mental güç veren harika bir hobidir. Obezite ve buna benzer küresel boyutta gençlerin sağlığını etkileyen hastalıklar için uzmanlar tarafından önerilen sporlardandır. İyi bir okçuluk eğitimi, çocuğunuzu bu tür problemlerden uzak tutarak; hem özel hayatlarında, hem de kariyerlerindeki hedeflerine ok yay kullanarak ulaşmalarına yardımcı olur. Gençlerimiz bir yandan olimpik bir sporda ilerlerken, diğer yandan eğlenceli bir hobi edinir. Aynı zamanda iyi bir sosyal çevre kazanır. Tüm bu nedenlerle hedefimiz; ata sporumuz olan okçuluğu, yeniden güncel yaşamın içine taşımak ve modern uygulamalar ile kolay öğrenilmesini sağlayarak yaygınlaştırmaktır. Geçmişimizle gelecek arasında sağlam köprüler kurarak, gençlerimizin sağlığını korumak ve spor yapmalarını sağlamaktır” şeklinde konuştu.

EĞİTMEN MEHMET CEZAİRLİOĞLU KİMDİR?

2012 yılında Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünden mezun oldu. 2013 yılında Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde Pedagojik Formasyonu başarı ile tamamladı. Yüksek Lisans eğitimini 2022 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimleri Anabilim dalında “Hatay ili içerisinde bulunan Höyük alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri veri tabanı ile analizi” başlıklı çalışmasıyla tamamladı.

Mehmet Cezairlioğlu, meslek hayatının her evresinde kendisini geliştirerek öğretmenlik kariyeri ile birlikte sosyal sorumluluk projelerinde de dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak kültürel faaliyetler gerçekleştirerek geçmişimizden alınan zengin mirasımızı geleceğe aktarma açısından birçok başarılara imza atmıştır. Kızılay ve AFAD başta olmak üzere birçok yerel ve küresel ölçekte önemli kurum ve kuruluşlarla projeler geliştirip, bu projeleri hayata geçirirken çocuklara, gençlere ve ihtiyaç sahiplerine eğitim ve insani yardım konusunda başarılı çalışmalar yapmıştır. (Selma Şahin)