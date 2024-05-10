A.Ç. İdaresindeki otomobil Öztürkler ışıklı kavşakta Y.E.M. Yönetimindeki 81 EM 420 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil orta refüjteki ıkaz ışığı direğine vurarak durabildi.

Kazada iki araç sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan A.D. yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi.

Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce üniversitesi araştırma ve uygulama hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeritten verilen trafik araçların kaldırılmasıyla normal akışına döndü.