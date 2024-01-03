Osmanlı İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü dönemde, Yozgat ve çevresindeki şehirlerin isimleri günümüzden oldukça farklıydı. İşte o zamanlarda Yozgat ve komşu şehirlerin Osmanlıca isimleri:
YOZGAT
Bozok
AMASYA
Amasia
ÇORUM
Çorumlu
KAYSERİ
Kayseriyye
KIRŞEHİR
Kırşehir
KIRIKKALE
Kırkkilise
NEVŞEHİR
Muşkara, Nevşehir
SİVAS
Danişment İli, Eyalet-İ Rum, Eyalet-İ Sivas
TOKAT
Dokat, Tokat, Darün-Nusret, Darün-Nasr
Osmanlı döneminde Anadolu'nun farklı coğrafyalarına verilen isimlerde, Rumca, Ermenice, Arapça, Farisi ve Türkçe etkileri bulunmaktaydı. Bu isimler zaman içinde evrim geçirerek günümüze kadar ulaştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun zengin tarihi, bugünkü yer adlandırmalarını anlamamıza önemli bir perspektif sunuyor.Kaynak: Zekiye Doğan