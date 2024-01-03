Osmanlı İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü dönemde, Yozgat ve çevresindeki şehirlerin isimleri günümüzden oldukça farklıydı. İşte o zamanlarda Yozgat ve komşu şehirlerin Osmanlıca isimleri:

yozgat eski

YOZGAT

Memur ve emeklilerin zam oranları belirlendi Memur ve emeklilerin zam oranları belirlendi

Bozok

amasya eski

AMASYA

Amasia

çorum eski

ÇORUM

Çorumlu

kayseri eski

KAYSERİ

Kayseriyye

kırşehir eski

KIRŞEHİR

Kırşehir

kırıkkale eski

KIRIKKALE

Kırkkilise

nevşehir eski

NEVŞEHİR

Muşkara, Nevşehir

sivas eski

SİVAS

Danişment İli, Eyalet-İ Rum, Eyalet-İ Sivas

tokat eski

TOKAT

Dokat, Tokat, Darün-Nusret, Darün-Nasr

Osmanlı döneminde Anadolu'nun farklı coğrafyalarına verilen isimlerde, Rumca, Ermenice, Arapça, Farisi ve Türkçe etkileri bulunmaktaydı. Bu isimler zaman içinde evrim geçirerek günümüze kadar ulaştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun zengin tarihi, bugünkü yer adlandırmalarını anlamamıza önemli bir perspektif sunuyor.

Kaynak: Zekiye Doğan