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Osmanlı İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü dönemde, Yozgat ve çevresindeki şehirlerin isimleri günümüzden oldukça farklıydı. İşte o zamanlarda Yozgat ve komşu şehirlerin Osmanlıca isimleri:

YOZGAT

Bozok

AMASYA

Amasia

ÇORUM

Çorumlu

KAYSERİ

Kayseriyye

KIRŞEHİR

Kırşehir

KIRIKKALE

Kırkkilise

NEVŞEHİR

Muşkara, Nevşehir

SİVAS

Danişment İli, Eyalet-İ Rum, Eyalet-İ Sivas

TOKAT

Dokat, Tokat, Darün-Nusret, Darün-Nasr

Osmanlı döneminde Anadolu'nun farklı coğrafyalarına verilen isimlerde, Rumca, Ermenice, Arapça, Farisi ve Türkçe etkileri bulunmaktaydı. Bu isimler zaman içinde evrim geçirerek günümüze kadar ulaştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun zengin tarihi, bugünkü yer adlandırmalarını anlamamıza önemli bir perspektif sunuyor.