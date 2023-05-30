Orman Yolu Caddesinin alt yapısı ve üst yapısını yenilediklerini söyleyen Belediye Başkanı Nezih Yalçın, çalışmalarda sona gelindiğini bildirdi.

Yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Başkan Yalçın, “İlçe genelinde ulaşım altyapısını geliştirmek, güçlendirmek, cadde ve sokakların çevre düzenlemesini yaparak Akdağmadeni'ne yakışır mekânlar inşa etmek için sürdürdüğümüz projelerimizin önemli bir noktası olan Orman Yolu Caddesi’nde başlattığımız çalışmalar sona yaklaşıyor. Kaldırım ve bordür çalışmalarının bitmek üzere olduğu caddemizde özellikle Kamyoncular Kooperatifi yanından geçen keskin virajı köprü ve dere yatağını yeniden düzenleyerek daha kullanışlı hale getiriyoruz. Tehlike arz eden keskin viraj ve yoldaki dalma köprünün uzatılması, zemin güçlendirme, dolgu ve yol genişletme ile daha nizami hale gelecektir” ifadelerini kullandı.

Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirten Yalçın, “İlçemizin en işlek caddelerinden biri olan Orman Yolu Caddesini alt yapısı ve üst yapısıyla yeniliyoruz. Caddenin tamamı yaptığımız çalışma sonucunda pırıl pırıl bir hale geliyor. Tamamen yenilenmiş alt yapısıyla, ilçemize yakışır, modern şehircilik anlayışımıza uygun üst yapısıyla orman yolu caddesi ilçe halkımızın hizmetinde olacaktır” dedi. Haber Merkezi