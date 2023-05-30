Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirici bir açıklamada bulundu.

RAHATSIZ EDEN OTLAR BUDANDI

Ot budama çalışmaları hakkında konuşan Belediye Başkanı Oğuz Ünal, “Kasabamızda 2 aydır aralıksız devam eden yağışlı hava sonucunda otların oldukça fazla olması ve börtü böcek gibi haşerelere karşı vatandaşlarımızın kapı önlerinde bahçesinde ve geçiş alanlarında ki otlar belediye personellerimiz tarafından çim biçme makinalarımızla biçmeye devam ediyoruz. Rahatsızlığı olan Bekir Demirci amcamızın geçiş güzergâhındaki bahçedeki otlarını ve kara Ahmet amcamızın talebi doğrultusunda bahçe ve kapı önlerindeki otları biçiyoruz ve yine ilaçlamalarımız da biçemlerin ardından devam edecek” dedi.

30 YILLIK ÇÖZÜLMEMİŞ YOL ÇÖZÜLDÜ

Yol yapım çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Oğuz, “Kasabamız Gültepe Mahallemizde bulunan rahmetli Hacı İbrahim Yarar amcamızın evin önünde son bulan ara bağlantı yolumuzun 30 yıllık çözülememişiz olması bizleri üzdü. Vatandaşımız için bir elzem olmaktan çıkardık. Beton duvarı kırılarak çevre yoluna bağlantısını yapmak bize nasip oldu. Vatandaşımız artık rahat bir nefes aldı şimdi taş döşeme ve kumlama sıkıştırma işlemine devam ediyoruz. Biz işimizin başındayız” şeklinde konuştu. Ahmet Ayverdi