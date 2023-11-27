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Demir, yaptığı açıklamada, “Sigarayı bırakmak, sağlığımız için çok önemli bir adımdır. Ancak sigarayı bırakmak zor bir süreçtir. Bu süreçte destek almak, başarıyı artıracaktır. ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz olarak bilgi ve destek veriyor. Hattı arayanlar, uzman danışmanlardan sigarayı bırakma konusunda bilgi alabilir, bırakma planı yapabilir ve motivasyon desteği alabilirler” dedi.

ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı’nın 7 gün 24 saat hizmet verdiğini belirten Demir,“Sigarayı bırakmak isteyen herkesi ALO 171’i aramaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

ALO 171 SİGARA BIRAKMA DANIŞMA HATTI’NDAN NASIL DESTEK ALABİLİRİM?

ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı’ndan destek almak için, telefonunuzdan 171’i tuşlayarak arama yapabilirsiniz. Aramalar sabit hatlardan ücretsiz, GSM hatlarından ise ilgili operatörün tarifesi doğrultusunda ücretlendirilmektedir.

Hattı arayarak, sigarayı bırakma konusunda bilgi alabilir, bırakma planı yapabilirsiniz. Ayrıca, bırakma süreciniz boyunca size motivasyon desteği de sağlanacaktır.

ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı’ndan destek almak için herhangi bir belge veya kayıt yaptırmanız gerekmez.