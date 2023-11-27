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Uzun süren sıcak hava dalgası yerini kışa bırakmaya başladı. Uzmanların açıklamaları doğrultusunda kışı rahat geçirmek isteyen birçok vatandaş kış çayı ve ıhlamur almak için aktarların yolunu tutuyor. Vatandaşlar aktarlarda en çok ıhlamur, zencefil, tarçın, ekinezya ve ada çayı gibi ürünlere rağbet gösteriyor.



“IHLAMUR VE KIŞ ÇAYINA İLGİ ARTTI”

Üst solunum yolları hastalıklarının ortaya çıkmasıyla kış çayları ve ıhlamura olan ilginin arttığını ifade eden aktar Mustafa Yenice, “Hava değişimli gribal enfeksiyonlar baş göstermeye başladı. Bunun içinde insanlar ıhlamur başta olmak üzere kış çaylarına yöneldiler. Zencefil, tarçın, karanfil, keçi boynuzu gibi karışımlardan alıp insanlar kendilerine bitkisel çay yapıyorlar. Bunları bol limonlu içip içlerine bal ilave ediyorlar. Kış çayı olarak en çok ıhlamur tüketiliyor. Ihlamuru tek başına da yapabiliyorsun ama içine ilaveten zencefil, tarçın, ekinezya çiçeği, ada çayı gibi ürünlerle de tüketiyorlar. Bazıları bu karşıma papatya da ekliyor. Kış çayları gram olarak ya da karışık paket halinde satılıyor. Vatandaşlar kendi isteğine göre alıp, tüketiyor” dedi.

IHLAMURUN FAYDALARI NELERDİR?

Ihlamur, ıhlamur ağacının yaprak, çiçek ve kabuklarının kurutulması ile elde edilebileceği gibi aktardan kurutulmuş olarak ya da marketlerden poşet çay olarak da satın alınabilir. Ihlamur kurutmak isteyenler, ıhlamur çiçeklerini ve yapraklarını, dal ile birleştiği noktadan koparabilir. Koparılan yaprak ve çiçekler, gölge bir alanda bez üzerine bırakılarak kurutulabilir. Kurutulan bitki en geç bir yıl içinde tüketilmelidir. Ihlamur faydaları açısından son derece geniş bir yelpazede kullanılabilir. Ihlamur çayı faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Stresli bir günün ardından tüketilen ıhlamur çayı, içeriğindeki uçucu yağların etkisiyle kişinin vücudunun ve zihninin rahatlamasına yardımcı olabilir.

Strese bağlı olarak ortaya çıkan akne, sedef gibi bazı cilt rahatsızlıklarının iyileşmesini destekleyebilir.

Solunum yollarına ait enfeksiyonlarda oluşan boğaz akıntısının yumuşatılmasında etkilidir. Bal ile birlikte hazırlandığında boğaz bölgesinde oluşan rahatsızlığın giderilmesinde daha etkili olduğu bilinir.

Bazı rahatsızlıklarda oluşan öksürüğün azaltılmasında etkili olduğu düşünülür.

Yemeklerden sonra tüketildiğinde hazımsızlık, şişkinlik ve kabızlık gibi şikayetlerin oluşmasını önleyebilir.

Ihlamur çayı, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir.

Limon ile birlikte tüketildiğinde bağışıklık sisteminin desteklenmesine yardımcı olur.

Uykusuzluk problemi olan kişilerin akşam saatlerinde ıhlamur çayı tüketmeleri durumunda uykuya daha kolay daldığı bilinir.

Vücutta oluşan toksinler, şişkinlik ve ağrı gibi belirtilere yol açabilir. Ihlamur çayının ödem atımına yardımcı özelliği, kişinin daha fazla idrara çıkmasına yardımcı olur. Ayrıca terleme sıklığını da artıran ıhlamur çayı, bu özellikleriyle ödemin ve toksinlerin vücut dışına atılmasına yardımcı olabilir.

Ihlamur çayı, soğuk havalarda kişinin ısınmasına yardımcıdır. Soğuk havalarda ıhlamur çayı tüketilmesi durumunda kişinin ısınması kolaylaşabilir.

Cilt yüzeyinde oluşan leke ve kırışıkların giderilmesinde etkili olabilir. Bunun için önceden hazırlanan ve soğutulan ıhlamur çayının masaj yaparak cilde uygulanması gerekir.

Ihlamur çayı, saç bakımında da etkilidir. Duş sırasında ıhlamur çayının saçlara ve saç derisine uygulanması, saçların daha parlak bir görünüme kavuşmasına yardımcı olabilir.

Ihlamur çayı, soğutulduktan sonra bir pamuk yardımıyla göz kapaklarının üzerine konulduğunda göz altı morluklarının azalmasını sağlayabilir. Bunun için ıhlamur çayına batırılan pamuğun göz kapağı üzerinde yaklaşık 15 dakika boyunca bekletilmesi gerekir. Bu işlem göz çevresindeki bakterilerin de azalmasını sağlayabilir.