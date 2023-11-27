Asfalt çalışmaları sürüyor

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Akdağmadeni ilçesinde altyapı çalışmaları tamamlanan Emek Mahallesi Yavuz Selim Caddesi’nde Akdağmadeni Belediyesi ekipleri tarafından asfaltlama çalışmalarına başlanıldı.



Göreve geldikleri ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçenin her noktasında bir yandan altyapı eksiklerini tamamlarken bir yandan da üstyapıyı ve yolları yenilemek için aralıksız çalıştıklarını belirtti.



Emek Mahallesi Yavuz Selim Caddesini sıcak asfalt ile buluşturduklarını da belirten Başkan Yalçın, “Çok yakın bir tarihte, altyapı eksiklerini giderdiğimiz Belediye Meydanı ve bağlantı yollarının asfaltını tamamlayacağız. Çalışmalarımız tüm mahallelerimizde eş zamanlı olarak devam ediyor. Akdağmadeni her şeyi ile yenilenecek her şeyi ile ışıl ışıl bir ilçe olacak” dedi.