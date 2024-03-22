Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, seçim çalışmalarına hız vererek bir konser daha yapacağını duyurdu.

Konser kapsamında Tuğçe Kandemir’in Yozgat’a geleceğini aktaran MHP Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, gençleri mutlu etti.

2023 yılı boyunca Yozgat’ta konser aktivitesi olmadığı için bunalan gençleri sosyal bir aktivite ile buluşturdu. Açıkel, konserin ücretsiz olacağını bildirdi.

Kandemir’in geleceğini sosyal medya hesabından duyuran Ömer Açıkel, “Zafere bir kala haydi Yozgat! Tuğçe Kandemir konserinde buluşuyoruz” ifadelerini kullandı.

Konser kapsamında Yozgat’a gelecek olan Kandemir ise, “29 Mart’ta Yozgat’ta Ömer Açıkel’in önderliğinde Rıza Kayaalp Spor Salonunda muhteşem bir konser vereceğiz” şeklinde konuştu.