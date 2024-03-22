Bankalar milyonlarca vatandaşı ilgilendiren flaş değişikliğe gitti. ATM'lerde sil baştan her şey değişti. Giden eli boş dönecek.

Bankalar, 2024'ün başından itibaren milyonlarca vatandaşı etkileyen önemli bir değişikliğe imza attı. ATM'lerde köklü değişiklikler yapıldı ve bazı müşteriler elleri boş dönecek.

Yüksek enflasyonun etkisiyle, Türk lirasıyla yapılan para çekme ve yatırma işlemlerinde birçok banka önemli düzenlemelere gitti. Çekim miktarları genellikle iki katına çıkarıldı, ancak bazı bankalar beklenen artışı gerçekleştirmeyerek müşterilerini mağdur etti.

Uzun süreli yüksek enflasyon, finansal uygulamalarda ani değişikliklere yol açtı. Bankalar, günlük para çekme limitini 5,000 liraya yükseltmişti, ancak enflasyonun etkisiyle yeni bir artış kaçınılmaz hale geldi.

2024 itibarıyla, hem kamu hem de özel bankalar para çekme limitlerini artırdılar ve genellikle yeni limit 10,000 lira olarak belirlendi. Ancak, birçok banka yeterli para çekişini önlemek ve caydırıcı bir etki yaratmak için para çekme limitini 7,500 lira olarak tutmayı tercih ediyor. Bu limitin üzerinde çekim yapılması durumunda, müşterilerden yüksek komisyon ücretleri kesilirken, milyonlarca banka müşterisi bu durumdan memnun değil.

Ayrıca, yoğun kuyrukları önlemek için birçok banka, gişe işlemlerinde alt sınırlar getirdi. 10,000 lira ve altı işlemler için müşteriler yalnızca ATM'leri kullanmaya yönlendirilirken, bu miktarın üzerindeki işlemler için gişe hizmeti sunuluyor.