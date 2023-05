Es selamun Aleyküm ve Rahmetullahi

Sevgili…Hamit abi yok ya ben Hamit abi demeyeceğim!...

İçimden Hamit amca geliyor ve Hamit amca diyeceğim...

Hamit amca gönderdiğin kitaplar bana gerçek ten çok değerli bir hediye oldu.

Sarı Çiğdemin birazını okuma fırsatı buldum.

Hafta sonu ise tamamını gece bitirdim.

Sarı Çiğdem’i...

Ben öyle okurken çok üzüldüm,çok ağladım falandı filandı demeyeceğim...

Kitabını okuduğumda çok mutlu oldum...

Çünkü Rabbim sana bazı yolları açmış ve sen çok güzel değerlendirmişsin...

Eğer kitabının bir yerinde bir isyan cümlesi yakalasaydım işte o zaman çok üzülüp çok ağlayacaktım...

Hamit amca kitabın benim tekrar bazı şeyleri düşünmeme vesile oldu...Allah razı olsun...kitabını okurken şu hadisi şerifi düşündüm saatlerce,her satırda her cümlede özellikle kitabın sonlarında bu hadisi şerif aklımdan çıkmadı...

ALLAHU TEALA SENİ MAHLUKATTAN UZAKLAŞTIRDIĞI ZAMAN ;BİLKİ SANA KENDİ DOSTLUĞUNUN KAPILARINI AÇMAK İSTİYORDUR....

Ya Rabbi Bu ne büyük imtihan ama şunun özellikle altını çizerek söylüyorum...

İMTİHAN NE KADAR AĞIR OLURSA MÜKAFATIDA O KADAR ÇOK OLUR....

Sevgili Hamit amca Rabbim sabırda sonuna kadar sebat etme gücü versin... Çünkü öyle insanlar görüyoruz ki sabrediyor, sabrediyor son aşamaya geldiğinde bütün her şeyi yıkıp döküyor inş’Allah.. Onlardan olmayız...

Rabbim en güzel yere koysun inş’Allah... Seni... Hayatınız dört dörtlük geçi yorsa Allah’a sığının...Madem imtihan meydanı madem hayırla da şerle de deneniyoruz o zaman bize "Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler demek düşüyor...

İnan amca geniş zamanlarda rahat zamanlarda Allah cc. bulunmuyor...Efendimiz (sav) zengin sofralarda, rahat yüreklerde, kaygısız omuzlarda, yumuşak döşeklerde değil, yorgun sinelerde, yaşlı gözlerde, acı çeken yüreklerde, yoksul evlerde, fakir sofralarda gezermiş... Rabbim şükrünü artırsın, Sabrını artırsın...

Allah hayırlı ömürler nasip eylesin Annenden Allah razı olsun...

Rabbim Efendimizle, Cemalullahla müşerreflendirsin seni....Rabbım iki cihanda yüzünü güldürsün...

Sevdikleriyle ve senin sevdiklerinle beraber eylesin...

Rabbim yolundaki engelleri kaldırsın...

Yüce Sultan üzerinde kul hakkı bırakmasın.. Cehennem azabından, kabir azabından, ölüm azabından korusun...

Keşke dünyadayken isteseydin de verseydim dediği şeyler versin sana...

Bizler Efendimiz (sav)' mi göremedik, onun dizinin dibinde oturamadık, Gül Yüzüne bakamadık, onun sohbetinde bulunamadık, Gül devrinde olamadık.

Rahman olan bize bunları Canı cennetinde

O yeri göğü yaratan, önce rüzgarlarla süpürüp, sonra. Rahmetiyle yıkayan içimizden dünya sevgisini Alsın...

Allah nuruyla doldursun yüreklerimizi.... Sabır versın ibadetlerimize,Sabır versin günahlardan çekilmeye...

Sabır versin dertlerimize... Kendinden başkasının yanında "ah" ettirmesin...

Gözünün yaşı sadece Allah aşkına, Resulun Aşkına aksın... Eğer böyle akacaksa gözünün yaşı dinmesin...

Fer yad etmeyen kalbin duası göklere ulaşabilir mi, Rabbim sevgisiyle doldursun yüreklerimizi, Ölümümüz sevgiliye kavuşma olsun...

5 vakit namazımız sevgiliyle buluşma olsun....

El-MUCİB dualarımızı Arafat ta, Kabe de yapılan dualarla beraber eylesin.... Şeytanın şerrinden nefsimizin Kötü duygularından Sana sığınıyoruz... Yardım et bize Allah’ım...

Yardım et Rabbim el açıp ta duasını reddetmediğin kullarının hürmetine bizimde günahlarımızı af, dualarımızı kabul eyle...

Hamit amca yeni yayınlanacak kitaplarını merakla bekliyorum....

Allah’a emanet ol....Selam ve dualarım sizlerle....

Eserlerinle sizleri takip eden okuyucun!..

Emel....

NOT: Bu mektubu annene!.. okumanı istiyorum...selametle...

Öğrenci. Emel Kara \ Afyon

Varsın zulüm bütün dünyayı sarsın,

Varsın sevinçler de başka bahara kalsın…

Madem ölüm tek bir defa gelecek,

O da neden ALLAH için olmasın.

Selam ve dua’larımla.