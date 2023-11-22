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İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal başkanlığında yapılan toplantı Sorgun Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal’ın yanı sıra Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı ve Türkçe öğretmenleri katıldı.

Öcal, okumanın öğrencilere kişisel ve akademik açıdan gelişmeleri için önemli olduğunu, bu çerçevede yürütülen projelerle öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Öğrenciler yeni nesil olarak adlandırılan soruları doğru cevaplamaları için kitap okuma alışkanlığı edinmelerinin gerektiğini vurgulayan Öcal, öğretmenlere başarılar diledi.