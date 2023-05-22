Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekilliği seçimleri 14 Mayıs Pazar günü sona ermiş ve 15 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil edilmişti. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasıyla birlikte, 29 Mayıs Pazartesi günü okulların yine tatil edileceği duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının ertesi günü olan 29 Mayıs’ta okullarımızı eğitim öğretime hazırlamak için bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimiz de idari izinli sayılacak” dedi. Haber Merkezi