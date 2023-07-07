Ziyarette, Türkiye ve Yozgat özelinde durum değerlendirmesi yapıldı.

Ziyaretle alakalı bir açıklama yapan AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, “Bu özel görüşmede, Sayın Başkanımızın tecrübelerinden istifade ettik. Kıymetli Başkanımıza misafirperverliği ve Yozgat’ımıza yakın ilgi ve alakası için teşekkür ediyoruz. Yozgat siyasi değerleriyle güçlü, Yozgatlı yetiştirdiği devlet adamlarıyla bir ve beraber. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak ülkemize ve milletimize önemli hizmetler gerçekleştiren, yeni dönemde Ankara Milletvekili seçilen ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı olarak görev üstlenen, kıymetli hemşehrimiz Sayın Fuat Oktay Beyefendiyi Yozgat Milletvekilimiz Süleyman Şahan ile birlikte ziyaret ettik” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir