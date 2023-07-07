"Her şeyin başı sağlık" diye paylaşım yapan Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, Yozgat merkez ve ilçelerde görevlendirilmek üzere 23 doktorun tahsisinin yapıldığını söylediler.

Milletvekilleri Akgül ve Şahan, “Sağlık Bakanlığımız tarafından "Devlet Hizmet Yükümlülüğü" kapsamında Yozgat Merkez ve ilçelerimizde görevlendirilmek üzere 23 doktorun kadro tahsisi gerçekleştirildi. Yozgat‘ımıza hayırlı olsun” diye bir açıklama yaparak Yozgatlıları doktor ile müjdelediler.

Vekiller Yozgat Şehir Hastanesi’ne Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Gastroenteroloj, Göğüs Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Ortopedi ve Tramvatoloji, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Radyoloji branşlarında uzman hekimlerin geleceğini söylediler. Melike Aslı Arslan