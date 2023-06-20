Kadışehri Halıköy İmam Hatip İlkokulu Sınıf Öğretmenleri Makbule Ertaş ve Şehit Nuri Çelik Ortaokulunda İngilizce Öğretmeni olarak görev yapan Esma Keleş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy’a veda ziyaretinde bulunup hediye takdimi yaptılar.

“BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ!”

Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Müdür Aksoy, “Halıköy İmam Hatip İlkokulunda Sınıf Öğretmeni olarak görev yapan Makbule Ertaş ve Şehit Nuri Çelik Ortaokulunda İngilizce Öğretmeni olarak görev yapan Esma Keleş karne sonrası kurumumuza veda ziyareti gerçekleştirdiler. Veda ziyaretinde hediyelerini takdim ederek bizleri de onure ettiler. İlçemize atandıkları andan itibaren çalışmaları ve davranışlarıyla ailemize değer katan öğretmenlerimize ziyaretleri ve hediyeleri için teşekkür ediyor, kendilerine iyi tatiller diliyorum” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan