24 Haziran 2023 Cumartesi günü SORGED tarafından gerçekleştirilecek olan Kerkenes Harabeleri gezisi 20 kişi katılabilecek.

Gezi hakkında açıklamada bulunarak katılmak isteyenleri bilgilendiren SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, Kerkenes Harabelerinin rehber eşliğinde gezileceğini söyledi.

Kerkenes Harabeleri hakkında bilgi de veren Başkan Uğuz, “Sorgun İlçesi Şahmuratlı Köyü'nde bulunan Kerkenes Dağı Antik Kenti'nde ilk yüzey araştırması çalışmaları 1993 yılında başlamış 1998-2000 yıllarında müze ile katılımlı araştırma şekline dönüşmüş ve 2001 yılından bugüne kadar da İngiliz uyruklu Dr.Geoffrey Summers başkanlığında kazı ve araştırmalar devam etmektedir. Şehrin Demir Çağı'nda M.Ö. 600 yıllarında Medler tarafından kurulduğu tahmin edilmekte ise de 2003 kazı sezonunda Frigce yazıtlar bulunması kentin bir Frig yerleşimi olabileceğini de göstermektedir. Kentin yaklaşık 7 kilometre olan sur duvarları 2,5 kilometrekarelik bir yerleşim alanı oluşturmaktadır. Antik kaynaklarda Pteria olarak kaydedilen kentin burası olduğu sanılmaktadır. Kent çevresi 7 kilometre uzunluğunda bir surla çevrilidir. Bu surun içinde kalan kent alanı 2,5 kilometrekaredir. Sur boyunca kente girişi sağlayan 7 kapı vardır. Bunlardan sadece "Kapadokya Kapısı" olarak adlandırılan biri kazılmıştır. İstilada kent surlarının üst kısımları, bir daha kullanılmasına olanak vermemek için izlenimi verecek şekilde tahrip edilmiştir” dedi.

10.30-11.30 saatleri arasında Kerkenes Harabeleri gezisinin yapılacağını belirten Uğuz, 11.30-12.00’da ise çay ve ikramların olacağını bildirdi.

Başkan Uğuz, “Kerkenes Harabelerinde şuan Arkeologlar tarafından kazılar yapılmaktadır. Kontenjan 20 katılımcı ile sınırlıdır. Kontenjanının dolması ile başvuru formu kapatılacaktır. Dolayısıyla lütfen başvurunuzu en kısa sürede yapınız. Başvurusu olumlu olan katılımcılara eğitim hakkında SMS gönderilecektir” ifadelerini kullandı. Ahmet Ayverdi