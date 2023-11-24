Tahmini Okuma Süresi: dakika

Tüm yurtta olduğu gibi ilimiz Yozgat’ta da 24 Kasım Öğretmenler Günü programı kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen çelenk sunma programı Yozgat İl Milli Eğitim İsmail Altınkaynak’ın Atatürk Anıtına çelenk sunması ile başladı. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile çelenk sunma programı son buldu.

24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla Valilik konferans salonunda kutlama programı düzenlendi.

Düzenlenen programa Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Vali Yardımcısı Halil Dalak, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, İl Jandarma Komutanı Nejdet Özcan, POMEM Müdürü Zafer Kişi, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, kurum müdürleri ve öğretmenler katıldı.

“24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN”

Programda Çadırardıçİlkokulunda göreve yeni başlayan Okul Öncesi Öğretmeni Gizem Aksu bir konuşma yaptı. Aksu, “Başöğretmen Atatürk'ün manevi huzurunda saygı ile eğiliyor, bütün şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Ayrıca bugün burada bu özel günde kendimi size ifade etme şansı bulduğum için mutluyum. Beni buralara getiren eğitimin her kademesindeki öğretmenlerimi, hocalarımı saygı ile anıyor, her zaman yanımda olan anne baba ve kardeşime teşekkür ediyorum. Öğretmeninin toplumdaki yerinin ve öneminin belirtildiği, emekli öğretmenlerin saygı ile anıldığı ve benim gibi mesleğe yeni başlayan öğretmenlerde de mesleğin yüceliği bilincinin uyandırıldığı bu özel günümüz 24 Kasım Öğretmenler Günümüz kutlu olsun” diye konuştu.

“EMEKLİ OLMAKLA KÖŞEMİZE ÇEKİLİP OTURMAYACAĞIZ”

Emekli Öğretmen Zülfikar Yazan ise, “Öğretmenlik Anne baba kadar kutsal bir görevdir. Ne mutlu bana ki böyle kutsal bir mesleğe yıllarımı verdim. Öğrencilerimin umutları umudum, sevinçleri sevincim oldu.Yollarımız hiçbir zaman ayrılmayacak, yüreğimde hep öğrencilerim, okulum ve siz değerli arkadaşlarım olacaksınız. Emekli olmakla köşemize çekilip oturmayacağız. Her bulduğumuz imkân dâhilinde eğitim ve öğretim hizmetini ifa etmeye devam edeceğiz” dedi.

“ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜKUTLAMANIN MUTLULUĞU İÇERİSİNDEYİZ”

Programda bir konuşma yapan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, ”Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul edişinin yıl dönümü olan bir Öğretmenler Gününü daha sevinç ve kıvanç ile kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

“EĞİTİM, HER TOPLUMUN TEMEL TAŞIDIR”

Öğretmenlerin, topluma yön veren, ışık tutan rehberler olduğunu dile eden Altınkaynak, “Öğretmenler, bilgi ve değerleri genç nesillere aktaran, onları geleceğe hazırlayan kılavuzlardır. Eğitim, her toplumun temel taşıdır ve bu temeli oluşturan en önemli şahıslar da sizlersiniz. Öğretmenler, sadece sınıfta ders anlatan kişiler değil, çocuklarımızın kalbine dokunarak hayatına yön veren, ilham kaynakları ve rol modellerdir. Öğretmenler Günü, siz değerli öğretmenlerimize olan sevgi ve saygımızı ifade etmenin yanı sıra, eğitimin Ülkemiz ve geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz için ne kadar önemli olduğunu hatırlamamız için bir fırsattır” şeklinde konuştu.

“TÜM İNSANLIĞA EMSAL OLACAK ESERLER ORTAYA KOYMALIYIZ”

Altınkaynak, “Ülkemizin daha da abad olması, dünyanın huzur ve barışı için gösterdiğimiz çabanın daha da artması gerektiği bilinciyle, kendi özgünlüğümüzü ve özgürlüğümüzü koruyarak, tüm insanlığa emsal olacak eserler ortaya koymalıyız. Bu bağlamda, gayretimiz ve verimliliğimizin en temel ölçütü, yetiştirdiğimiz insanların gelişim süreçleri olacaktır. İnsanlığı ve genç dimağları eğitmek gibi mümtaz ve zor bir göreve talip olarak, dünyanın en güzel mesleklerinden birini ifa etmekten dolayı gururlu ve mutluyuz. Bu haklı gururu taşımak ve devam ettirmek oldukça zor ve

meşakkatlidir” dedi.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenlere hitabından da bahseden Altınkaynak, “Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve sizin ordularınızın zaferi için yalnızca zemin hazırladı. Hakikî zaferleri siz kazanacak ve sürdüreceksiniz ve mutlaka başarılı olacaksınız! Ben ve sarsılmaz imanla bütün arkadaşlarım, sizi takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Altınkaynak konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Atatürk’ün bu sözüyle bir kez daha anlıyoruz ki tarih, öğretmenlere; kitlelere yön vermek gibi kritik ve stratejik bir misyon yüklemiştir. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ‘muasır medeniyet seviyesine’ ulaşmamız yolunda şehit olan, vefatıyla aramızdan ayrılan, emekli olan ve Mümtaz şehrimiz Yiğitler diyarı Yozgat’ta görevine özveriyle devam eden siz öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, aramıza yeni katılan meslektaşlarımıza hoş geldiniz diyerek Öğretmenler Günü'müzü kutluyor, saygılar sunuyorum.”