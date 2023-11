Tahmini Okuma Süresi: dakika

25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü’nde, Anadolu Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı Özgür Karslıoğlu, her zaman olduğu gibi bundan sonrada kadınların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Şiddet gören kadınların kanuni haklarını hatırlatan Başkan Karslıoğlu “Her yıl 25 Kasım’da kadınlarımıza şiddetle mücadele gününde bir kez daha şiddete dikkat çekmek,bir kez daha önlenmesi için gündem oluşturmak ve kadınlarımızı bu konudaki kanuni haklarını hatırlatmak için içindir 25 Kasım” dedi.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET NEDİR?

Anadolu Kadınları Dayanışma Derneği olarak öncelikle şiddetin her türlüsüne karşı olduklarının altını çizen Karslıoğlu, “Kadına yönelik şiddet, cinsiyeti nedeniyle ev içinde ve dışında kadına uygulanan sistematik şiddet davranışlarıdır. Bu şiddetin ardında, erkeklerin toplumun her alanında görülen egemenlikleri ve kadın ile erkek arasındaki eşitsizlikler yatar. Erkeklerin kadınlara şiddet uygulamasının nedeni: güç göstermek, öfke boşaltmak, kadınları kontrol etmek ya da cezalandırmaktır. Fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik, dijital şiddet biçimlerinin tümü bu amaca yöneliktir. Şiddete maruz kalmak, kadının korku, çaresizlik ve güvensizlik içinde yaşamasına neden olur.Birey ve toplum sağlığı açısından şiddetin önlenmesi gereklidir. Anne-babalar, öğretmenler, sanatçılar, sporcular, toplum önderleri sağlıklı örnekler olmalıdır.Ülkemizde kadına yönelik şiddetle ilgili çağcıl düzenlemeler görece yenidir ve yeterince bilindiğini ve uygulandığını söylemek güçtür. Bu konuda tüm toplum bilgilendirilmeli ve eğitilmelidir. Türkiye'nin de imzaladığı Uluslararası Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin uygulanması konusunda tüm sivil toplum örgütleri sorumluluk almalıdır. Kadın Sığınma Evleri ile ilgili yasalar uygulanmalı, gizliliğe özen gösterilmelidir.Çocuk gelinliğine, kadın cinayetlerine, tüm şiddet davranışlarına kesinlikle hoşgörü gösterilmemeli, caydırıcı yasal düzenlemeler yapılmalı, yasalar herkese tam uygulanmalı ve cezada hiçbir indirim uygulanmamalıdır” dedi.

ŞİDDET GÖREN KADIN NE YAPMALI?

Şiddet mağduru veya şiddete uğrama tehlikesi altında bulunanlar, bulundukları yerin yakınındaki polis veya jandarma karakoluna başvurarak şikayette bulunabileceklerini söyleyen Karslıoğlu, “Polis veya jandarma, derhal tedbir alınması gereken durumlarda önleyici ve koruyucu tedbirleri alır, diğer durumlarda cumhuriyet savcılığına yönlendirir. Ülkemizde ve dünyada kadına şiddetin önlenmesi için gerekli kanuni düzenlemeler yapılmalı. Eğitimle,sosyal etkinliklerle geleceğimiz olan gençlerde bu konuda bilinçlendirilmelidir. İnsana şiddet,yerine sevgi aşılanmalıdır” şeklinde konuştu.