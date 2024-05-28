Başkan Tuygun, yaptığı açıklamada, “Aldığı her karar ile eğitim sistemimizi kökten değiştiren, eğitim çalışanlarının yılların birikimiyle elde ettiği özlük haklarını gasp eden Milli Eğitim Bakanlığı, tüm öğretmenlerin haklarına saldırı teşkil edecek bir girişime daha imza atmaya hazırlanmaktadır” dedi.

Tuygun açıklamasında, “Daha önce 652 sayılı KHK’nin ucu açık maddelerine dayanarak zorunlu rotasyonu öğretmenlere karşı tehdit unsuru olarak kullanan Bakanlık, eğitimin acil çözüm bekleyen sorunları ile ilgilenmek yerine şimdi de Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere rotasyon uygulaması getirme planı içindedir. Öğretmenlerin isteği dışında rotasyona tabi tutulması sürgün anlamına gelmektedir ve Bakanlığın bu tür bir dayatma içine girmesi kabul edilemez.

Eğitim İş olarak 8 Mayıs'ta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i ziyaretimizde, rotasyonu kendisine sormuştuk; şu an gündemlerinde olmadığını belirterek konuyu geçiştiren Bakan Tekin’in kendisi de ÖMK'da nelerin olacağını ya tam olarak bilmiyordu ya da gerçek dışı bilgi vermekten çekinmiyor” diye konuştu.

Rotasyon uygulamasının neden sakıncalı olduğuna ve eğitim sistemimize nasıl zarar vereceğine değinen Başkan Tuygun şunları söyledi:

“Eğitimde İstikrarın Bozulması: Öğretmenlerin belirli bir süre sonra farklı bir okula veya bölgeye taşınmalarını zorunlu kılan rotasyon sistemi, eğitimde istikrarın bozulmasına neden olacaktır. Öğretmenlerin yeni bir ortama uyum sağlaması ve yeni öğrencileri tanıması zaman alacak, bu da derslerin verimliliğini olumsuz etkileyecektir.

Öğretmen Motivasyonunun Azalması: Zorunlu rotasyon uygulaması, öğretmenlerin motivasyonlarını da düşürecektir. Öğrencilerine emeğini ve sevgisini vermiş öğretmenlerin, belirli aralıklarla bu ortamdan koparılması, onları demoralize edecek ve mesleki tatminlerini azaltacaktır.

Ekonomik ve Sosyal Zorluklar: Rotasyon uygulaması, öğretmenler için maddi ve manevi yük anlamına da gelecektir. Farklı bir yere taşınmak, yeni bir ev bulmak, taşınma masraflarını karşılamak gibi birçok sorunla başa çıkmak zorunda kalacaklardır. Bu durum, öğretmenlerin aile ve sosyal yaşamlarını da olumsuz etkileyecektir. Yüzbinlerce öğretmenimiz ailelerinden ayrılacak, aile bütünlükleri bozulacak buna bağlı olarak da iş verimleri düşecektir. Böyle bir rotasyon öğretmenlerimizi emekliliğe ve istifaya zorlamak demektir.

Bürokratik Karmaşıklık: Rotasyon uygulaması, beraberinde yeni bir bürokratik yük de getirecektir. Öğretmenlerin yeni okullara atanması, yerleşmesi ve uyum sağlaması gibi süreçler, zaman ve emek gerektirecektir. Bu durum, eğitim bürokrasisini daha da karmaşık hale getirecek ve asıl önemli olan eğitim faaliyetlerine odaklanmayı zorlaştıracaktır.

Eşitsizliklerin Artması: Rotasyon uygulaması, öğretmenlerin atama ve tayinlerinde eşitsizlikleri artıracaktır. Siyasi ve idari bağlantıları olan öğretmenler, istedikleri okullara ve bölgelere daha kolay atanabilirken, torpili olmayan öğretmenler dezavantajlı koşullarda görev yapmak zorunda kalacaktır. MEB, kendi ideolojik hedefleri ve yandaş sendikanın istekleri doğrultusunda kendi öğretmen sınıfını yaratacaktır.

Örgütlenme hakkı gaspı: Öğretmenler sürekli yer değiştirecek, sendikal olarak sağlam bağlar kurmalarına da engel olunacaktır.”

Milli Eğitim Bakanlığı'nın rotasyon uygulaması planı, öğretmenin ihtiyaçlarını ve taleplerini göz ardı eden, eğitim sistemimize zarar verecek bir uygulama olduğunu belirte Tuygun, ”Bu uygulamanın yerine, öğretmenlerin haklarını ve ihtiyaçlarını gözeterek, motivasyonunu ve iş tatminini artıracak, eğitimde istikrarı ve niteliği sağlayacak adımlar atılması gerekmektedir. Öğretmenleri zorunlu rotasyona tabi tutmak yerine, gönüllülük ve tercih esasına dayalı çözümler geliştirilmeli, hiç kimse kendi isteği dışında çalıştığı okuldan, çalışma arkadaşlarından ve öğrencilerinden zorla koparılmamalıdır. Öğretmenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaşlarının enflasyona göre güncellenmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Bakanlığı, eğitimde yaşanan sorunlara yeni sorunlar ekleyecek, eğitim emekçileri arasında karşıtlık yaratarak okullardaki çalışma barışını bozacak, yeni bir kargaşa ortamı yaratacak uygulamalardan derhal vazgeçmesi konusunda uyarıyoruz. Eğitim İş olarak öğretmenin kazanılmış haklarına saldırı anlamına gelecek zorunlu rotasyon uygulamasına karşı hukuki ve meşru zeminde mücadele edeceğimizi vurguluyoruz” diye konuştu.