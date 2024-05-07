Öğretmen atamalarıyla ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanı, 20 bin öğretmenin atanacağını duyurdu.

Peki hangi branştan kaç öğretmen atanacak? Öğretmen atamaları hangi branşta olacak? Detaylar haberimizde:

EN ÇOK ATAMA YAPILACAK 5 BRANŞ

Branş isimlerini gizleyerek ihtiyaca yönelik bir dağılım planladık. En fazla atama yapılması öngörülen 5 alana göz atalım:

Sınıf öğretmenliği için 3 bin 263 kişi,

Özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499 kişi,

Rehberlik için 1,597 kişi,

Din kültürü öğretmenliği için 1,594 kişi,

İngilizce öğretmenliği için 968 kişi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini ve branş bazında kontenjan dağılımını resmi internet sitesinden yayımladı.

Buna göre, ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adayların sözlü sınavlara katılacakları merkezlerin duyurusu ise 10 Haziran'da yapılacak. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.

Öğretmen atamalarının kontenjan ve branş bazlı dağılımı ise şöyle: